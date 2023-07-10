Yılın ilk yarısında Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan hizmet alan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artışla 663 bin 456 olarak gerçekleşti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçmişten izler taşıyan çok sayıda eşsiz mirası ile sadece Türkiye değil dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta olan Samsun’un muhteşem doğası, tarihi, kültürü ve coğrafi konumunun sunduğu avantajları ile her bakımdan özel bir statüde olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, tarım, sanayi, eğitim ve sağlık sektöründe olduğu kadar yaz, kış, doğa, spor, kaplıca, inanç, kültür ve tarih turizmi açısından da önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahip olduğunu ve bunun da her geçen gün turist sayılarına, dolayısıyla da Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısına ve iniş-kalkış yapan uçak sayılarına olumlu etkiler yaptığını ifade etti.

DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı’nda 2023 yılı Haziran ayı yolcu trafiğinin iç hatta 109 bin 70, dış hatta 18 bin 793, toplamda ise 127 bin 863 olarak gerçekleştiğini belirten Samsun Valisi Dağlı, “Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 1166’sı iç hat, 150’si de dış hat olmak üzere toplamda 1316, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1289 ton oldu. Ocak-Haziran döneminde uçak trafiği 6 bin 724, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 5 bin 944 ton olarak gerçekleşti. Yine aynı dönemde toplam yolcu trafiği ise geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 17 artış göstererek 663 bin 456 olarak gerçekleşti” dedi.

Samsun’un ülke ve dünya turizm gelirlerinden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla turizm alanındaki varlığının en üst seviyeye çıkarılması için gayret göstermeye devam edeceklerini söyleyen Dağlı, hem turist sayılarındaki artış hem de memleket ziyareti bağlamında Samsun’a gelen vatandaşların etkisiyle Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndaki yolcu ve uçak trafiğinin her geçen gün daha da artacağına inandığını sözlerine ekledi.