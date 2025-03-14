Şubat ayında son 96 yılın en soğuk günlerini yaşayan Samsun’da bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 18 derece üstüne çıktı. Mart ayının ortalarında sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu.

Samsun’da 2025 yılının Şubat ayında soğuk hava rekorları kırıldı. 22 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı sıfırın altında 15,4 dereceyi görürken, bu sıcaklık değeri "Samsun’da ölçülen en soğuk hava" olarak kayıtlara geçti. Aradan geçen 20 günün ardından Samsun’da çöl sıcakları etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun’da hava sıcaklığı bugün öğlen saatlerinde 26 dereceye kadar çıktı. Mart ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 8,1 olan Samsun’da hava sıcaklığının Pazar günü ise 30 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Samsun’da Mart ayında kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık değeri 15 Mart 2013’te 33,6 derece ile ölçülmüştü. MGM, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların birkaç gün daha Samsun’da etkili olmasını tahmin ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 18 derece üstünde seyretmesi ve bu sıcaklıkların Ramazan ayına denk gelmesi vatandaşlara gölgelik alanlar arattı. Montları çıkaran, gömlek ve tişört giyen vatandaşlar, parklarda ağaçların altında gölgede oturarak güneşten korunmaya çalıştılar.

Mart kapıdan baktıracak

MGM’ye göre önümüzdeki hafta soğuk hava dalgası geliyor. Salı gününden itibaren yağışla birlikte hava soğuyacak. Çarşamba günü hava sıcaklığının 6-7 derece civarında olması bekleniyor.