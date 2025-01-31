6 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Samsun’da hava sıcaklığı salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji verilerine göre 4 Şubat Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ile 12 derece) azalarak Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun’da salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının 6/5 derece olması bekleniyor. Soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte salı gününden itibaren bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.