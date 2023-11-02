Samsun’da 16 ilin sağlık müdürü ile halk sağlığı hizmetleri başkanlarının katılımıyla ’Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde özel bir otelde gerçekleşen toplantıda halk sağlığı hizmetleri konusunda yapılanlar ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantı sonrasında Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemlerde yaşanan pandemi, deprem gibi olağanüstü durumlar ve afetler, halk sağlığı hizmetleri sunumunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda Genel Müdürlük olarak faaliyetlerimizi geçmiş birikim ve tecrübelerimizin de katkısıyla halkımızın sağlığını korumak ve iyileştirmek yönünde sürdürmekte ve geliştirmekteyiz. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde afet bölgesinde, mobil sağlık hizmeti birimlerimiz, çadırkent konteynerkent gibi geçici barınma alanlarında aile hekimliği birimlerimiz ile hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirdik. Aynı zamanda yine depremden etkilenen 11 ilimizde kurduğumuz gezici sağlık hizmeti birimlerimiz ile sağlık taramaları ve kronik hasta takipleri yapılmış, salgına meydan vermemek için bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler erken uyarı sistemi ile kontrol altına alınmış, günlük olarak takip edilerek salgın oluşmasının önüne geçilmiştir. İçme suyu analizleri hassasiyet ile takip edilerek çevre sağlığı ile ilgili tüm önlemler alınmıştır. Ayrıca depremden etkilenen vatandaşlarımıza hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesinden ayrılarak gittikleri farklı illerde psikososyal destek verilmiştir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak kişinin yaşamında doğumundan ölümüne kadar vatandaşlarımıza bütüncül bir yaklaşımla hizmet vermekteyiz. Faaliyetlerimizi; evlilik öncesi tarama testleri, doğum öncesi takip, gebelik dönemi, kadın üreme sağlığı, doğum, bebeklik, çocuk ve ergen sağlığı, okul dönemi sağlık hizmetleri, aşılama ve bağışıklık, çalışan sağlığı ve meslek hastalıkları, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, toplum sağlığı ve aile hekimliği, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı ve çevre sağlığı hizmetleri olarak tek sağlık kapsamında yürütmekteyiz. Günlük hayatta karşı karşıya geldiğimiz bu başlıklardaki birinci basamak sağlık hizmetlerinin yansıması Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan daire başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Aslında bugün bu başlıkları her boyutuyla ele almak için buradayız. ‘Bildiğiniz üzere Türkiye Yüzyılı’mızın en iddialı alanlarından birisi de sağlıktır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında üzerimize düşen gayreti azami düzeyde göstermek, belirlenen hedeflere ulaşma gayretiyle faaliyetlerimizi planlamakta ve yürütmekteyiz. Bu bağlamda bugün burada 16 farklı ilimizden gelen il yöneticilerimiz ile Halk Sağlığı Hizmetleri Bölge Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Amacımız toplantının çıktılarından da faydalanarak vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamaktır" denildi.