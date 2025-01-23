Samsun’da haklarında 7 yıl 10 ay ile 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs yakalandı. “Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit,” “Nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması ve taşınması” ve “Narkotik madde kullanma ve bulundurma” suçlarından 8 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile aranan A.K. ile “Kasten öldürme” suçundan 7 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.