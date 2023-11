Samsun’un Kavak ilçesinde ilk kez yapılan hafızlık icazet törenine katılanlar salona sığmadı. Büyük bir manevi coşku içinde geçen programda İsrail’in Gazze katliamları da kınandı.

Kavak İlçe Müftülüğüne bağlı Yaşar Doğu Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan 36 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi. Kardelen Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İlçede ilk kez yapılan icazet törenine yoğun ilgi nedeniyle misafir ve davetliler bin 500 kişilik salona sığmadı. Büyük bir manevi iklimin yaşandığı programda duygu dolu anlar yaşanırken, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar, tekbirler eşliğinde öğreticilerin eşliğinde tören alanına geldi.

İsrail’in Gazze’de Müslümanlara karşı acımasızca yaptığı saldırı ve kıyımların lanetlendiği programa Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, çevre ilçelerin müftüleri, Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, siyasi partilerin başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Programda konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, hafızlığın her kişiye nasip olmayacağını ifade ederek hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin her türlü takdiri hak ettiğini kaydetti. Sarıcaoğlu, “Bugün burada hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 36 evladımızın icazet töreni gibi çok anlamlı bir etkinlik için bir araya geldik. ‘Hâfız olup da Kur’ân okuyan kimse meleklerle beraberdir’ Hadis-i Şerifinde bildirildiği gibi, hâfız her an meleklerle birlikte, meleklerin arasında, meleklerle iç içedir. Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’an’ın okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir. Kavak Müftülüğümüz de bu Hadis-i Şerif ışığında açtığı kursla son üç yılda ilçemizde 100 hafız yetiştirerek çok kutlu bir görevi yerine getirmiştir. Müftülüğümüz kurslarında halen 60 evladımız hafız olarak yetişmek üzere kurs görmektedir. Hepsinin başarıları daim olsun. Dünyada bir insana bundan daha büyük bir nimet nasip olmaz. Hafız olmak azim, sabır isteyen hayırlı bir iştir. Hepinizi tebrik ediyorum. Emeği geçen hocalarımızı, ailelerinizi, diyanet teşkilatındaki arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.