Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ordu’nun Ünye ilçesine giden Nuri S. idaresindeki 52 EZ 056 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada, araçta bulunan Ayşe S. ile Zümra S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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