Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Samsun’da güçlendirme gerektiren 121 okulun 66’sının güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha da önem kazanan deprem güçlendirmesi Samsun’da birçok okulda uygulanıyor. Bu dönemde güçlendirme çalışmaları başlatılan 41 okuldaki çalışma tamamlanırken, yıkım kararı alınan 8 okul ise yıkıldı.

Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların deprem riskine karşı güçlendirilmesi amacıyla alınacak önlemler ve yatırımların planlanmasına yönelik çalışmalar neticesinde tespit edilen güçlendirilmesi gerekli 121 okul binasından 8 adet okul binasının yıkım kararı verilerek yıkıldı. 6 adet okulun ihale hazırlık çalışmaları ise devam ediyor. 107 okulun proje revize işlemleri tamamlanarak ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlandı. 41 okulun inşaatları devam ediyor.

Samsun’da güçlendirme gerektiren 121 okuldan 66’sının ise deprem güçlendirme işi tamamlandı.