Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından çeşitli afetlerde görev yapmak üzere ‘Gönüllü Arama Kurtarma Ekibi’ oluşturuldu. Tamamı Büyükşehir personellerinden oluşan SAK ekiplerinin eğitim sürecinin ardından her türlü afete müdahale yeteneğine sahip olması hedefleniyor.

SBB, ‘Gönüllü Ol Hayat Kurtar Projesi’ kapsamında personellerden oluşan gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturdu. Doğal afet ve diğer acil durumlara karşı etkin şekilde müdahale edebilmek amacıyla oluşturulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (SAK) eğitim programına teorik eğitim ile başladı. Belirli periyotlarla gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerde personellere, enkazdan yarılıyı kurtarma, enkaza müdahale etme, yangında ilk müdahale, ilk yardım, doğada arama kurtarma, psiko-sosyal destek, suda arama kurtarma ile kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditle mücadele gibi konular anlatılacak. Tamamı Büyükşehir personellerinden oluşan ekip eğitim sürecinin ardından AFAD, UMKE ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte her türlü afette gerekli müdahale yeteneğine sahip olacak.

“Muhtemel afetlere karşı teyakkuzdayız”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun için gönül vermiş mesai arkadaşlarımızla şehrimiz için çalışmaktan gurur duyuyoruz. Doğal afetlere her an hazır olmak durumdayız. Yaşanan afetler sonrası arama kurtarma çalışmaları son derece önemli. Bu noktada profesyonel ekiplerin yanında gönül ekiplerinde üstlendiği ve üstleneceği misyon da arama kurtarmadaki başarı ile doğru orantılı. Bu nedenle biz de Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelebilecek muhtemel bir afet durumunda üstleneceğimiz role yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken gönüllü arama kurtarma ekibi projemizle de çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmak istedik. Tamamı gönüllü personellerimizden oluşuyor, katılımda oldukça yoğun. Afetlerde görev almak için hiç tereddüt etmeden başvuru yapan, yüreği büyük çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz her zaman her türlü zorluğa karşı kenetlenip bir olarak hareket etmemiz. Bu hususta kıymetli mesai arkadaşlarımız da çok onurlu ve güzel bir görevi üstlendiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum” dedi.