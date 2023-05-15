Samsun’da "Gençlik Haftası" kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.

15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Samsun’da Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, gençlere seslenerek kötü alışkanlıklar yerine spora yönelmeleri çağrısında bulundu.

“Kötü alışkanlıklar ve sosyal medyanın zararlarından uzaklaşıp, spora yönelin”

Gençlerin keyif verici maddeler ve sosyal medyanın olumsuz etkisinin aksine spora yönelerek, vücutlarını korumaları gerektiğini ifade eden Feyzullah Dereci, “Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız Gençlik Haftamızın bir yenisini, açılışını gençlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler, büyük ve itibarlı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülke hiç de kolay elde edilmedi. Ülkemiz, siz gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluklarımızdandır. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine sizler taşıyacaksınız. Sevgi, saygı, uzlaşma ortamı içinde üstesinden gelinemeyecek bir sorunun bulunmadığını unutmamalısınız. Birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü saldırı ve tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Ay yıldızlı bayrağımız altında bir ve bütün olarak bu zamana kadar geldiğimiz gibi bundan sonra da sonsuza kadar devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gençlik, yarınlarımızın teminatıdır. Sizler; azimli, gayretli, kararlı, çalışkan, üretken ve vatanı için canını seve seve feda eden geçler olduğumuz müddetçe devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. Vatan sevgisini pekiştirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız. Gençler; kötü alışkanlıklardan, sağlığa zararlı keyif verici maddelerden uzaklaşmak, spora ve vücut sağlığına daha fazla önem vermelisiniz. İnternet, sosyal medyada beyninizi teslim alan, yüreğinizi işgal eden her türlü görüntüden, lüzumsuz sözden ve yazıdan uzak durmalıyız” dedi.

Açılış töreni hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.