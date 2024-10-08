Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan genç kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu R.T. (27) adlı kadının üzerinde ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 10 paket halinde toplam 8,5 gram eroin ve 3 paket halinde 3,5 gram metamfetamin ele geçirildi. R.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.