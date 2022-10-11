Şahısların ikametlerinde yapılan kontrollerde 14 adet cep telefonu, 1 adet 60 cm uzunluğunda Hint kenevir kökü, jelatine sarılı 0.57 gram esrar maddesi, cam kavanozun içinde 24.88 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nce ‘fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkân sağlamak (TCK 227)’ suçundan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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