Samsun’da, mübadelenin 100. yıldönümü dolayısıyla “Fotoğraflarla Mübadele Sergisi” açıldı.

Samsun’da, mübadelenin 100. yıldönümü dolayısıyla “Fotoğraflarla Mübadele Sergisi” açıldı.

30 Ocak 1923’te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus değişimi (Mübadele) antlaşması ile Selanik’ten anavatan Anadolu’ya 10 binlerce Evlad-ı Fatihan göç etti. Mübadele antlaşmasının 100. yılı dolasıyla Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş Merkezi’nde (AVM) sergi düzenlendi. “Fotoğraflarla Mübadele” isimli sergi, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk’un da katılımıyla açıldı.

Mübadelenin 100. yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, “30 Ocak 1923’te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus değişimi antlaşması ile Selanik’ten anavatan Anadolu’ya gelirken göç yollarında vefat eden büyüklerimizi rahmetle anıyoruz” denildi.

Sergi, 28 Ocak-01 Şubat tarihleri arasında AVM’nin 2. katında gezilebilecek.