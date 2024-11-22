Samsun Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre, bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Samsun Valiliği tarafından paylaşılan uyarıda, “23 Kasım Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren bölgemizin batı kesimlerinden başlayacak ve zamanla genelinde görülecek olan rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzeybatıdan kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa, hamlesi 80-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca muhtemel riskler olarak da ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba-doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.