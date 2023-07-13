Türkiye’de fındık üretiminde ikinci sırada yer alan Samsun’da fındık rekolte tespit çalışmaları tamamlandı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) tarafından yapılan açıklamada, 2023 ürünü fındık rekoltesinin tespiti için komisyonun çotanak sayımını tamamladığı belirtildi.

“Üreticilerimiz için bereketli bir sezon diliyoruz”

Rekolte sayımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, “Saha çalışması yapan ekiplerimiz gözlem ve tespit sürecini tamamlamıştır. Yapılan incelemeler ve hesaplamalarda fındığın şu anki verimi ile hasat süreci arasında yaşanabilecek olumsuzluklar ve özellikle hastalıklar hesaba katılarak matematiksel değerlendirmeler ortaya koyulmuştur. 2022 yılı Samsun ve Çarşamba özelinde yapılan rekolte tahmin çalışmaları başarı ile sonuçlandı. Bu yıl da başarılı bir sonuç bekliyor, sezon sonuna kadar verimli fındık mahsulü almayı umuyoruz. Tüm istişareler sonucunda oluşan komisyon raporları ile rakamsal verileri hep birlikte öğrenmiş olacağız. Üreticilerimize ve yatırımcılarımıza bereketli bir fındık sezonu diliyoruz” dedi.

Yaşar, Samsun özelinde Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı’nda rekolte çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahada çalışan komisyon üyelerinin yapacakları toplantı sonrası oluşturacakları raporları Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunacaklarını sözlerine ekledi.

2023 yılı için rekolte tespiti yapmaya başlayan komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl ve Çarşamba İlçe Müdürlüğü, Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ziraat odası, Ulusal Fındık Konseyi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve TMO Samsun Başmüdürlüğü kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.