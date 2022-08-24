Türkiye’de fındık üretiminin yüzde 17’sini karşılayan Samsun’da bu yıl 112 bin 500 ton fındık rekoltesi bekleniyor.

Türkiye’de fındık üretiminin yüzde 17’sini karşılayan Samsun’da bu yıl 112 bin 500 ton fındık rekoltesi bekleniyor.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi’nde fındık hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve üreticiler katıldı.

Tahminlerin üzerinde verim

Samsun’da 1 milyon 175 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 112 bin 500 ton fındık rekoltesi beklendiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hasat sezonuyla tahminlerimizin üzerinde verim olduğunu gözlemledik. Öyle ki bu yıl 120 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan 68 bin 500 çiftçimizin 33 bin 600’ü fındık çiftçimizdir. Yani her hanede ortalama 4 kişi olduğunu varsayarsak bu yaklaşık 120 bin nüfus eder. Nüfusa oranla bakıldığında bölgemizde her 10 haneden birinin fındık işiyle uğraştığını görüyoruz. Böylesi stratejik bir üründe bakanlığımız da elinden gelen desteği gerek taban fiyat ve gerekse de desteklemeler anlamında yapmaktadır. Bu kapsamda çiftçilerimize geçen yıl 155 milyon TL alan bazlı tarımsal destekleme yaptık. Hem bu desteklerin, hem açıklanan fındık alım fiyatının ve hem de bugünkü hasat etkinliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye fındık üretiminin yüzde 17’si Samsun’da

Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye fındık üretiminin yüzde 17’sinin Samsun’da gerçekleştiğini belirterek, "Samsun, Türkiye’de Ordu’dan sonra en çok fındık üreten ikinci ildir. 19 Mayıs ilçemizde de dekar başına üretimin yüksek olduğunu görüyoruz ve bunu daha da ileri götürmek zorundayız” diye konuştu.

"Fındık üretimini daha da artırmak zorundayız”

Fındık üretimini artırmanın ağaç bakımından geçtiğine dikkati çeken Vali Dağlı, "Fındık üretimini daha da artırmak zorundayız ve bunun da yolu; ağacın gübresini zamanında vermekten, çapalamanın yapılmasından, altının temizlenmesinden, dallarının bakımından geçer. Aksi takdirde, ‘seneden seneye sadece toplamaya gidelim’ anlayışıyla bu iş olmaz. Samsun’un özellikle Bafra Ovası’nda üretilen bazı ürünlerde, Türkiye’de ilk üç sıralamasındayız ve bundan daha güzel bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Karşıyaka Mahallesi’nde EKOMDER öncülüğünde Salep Evi’nde tıbbi aromatik yetiştiricilik yapılan alanda incelemeler yapıldı.