Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcuları Nefin Olur ve Ece Neva Şenovalı yüzmede bir ilke imza attı. Balıkesir’de düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında derece alan sporcular, Düzce’nin adını Samsun’da düzenlenecek 11 yaş kategorisi finalinde yarışmaya hak kazandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile kurulan Düzce Belediyesi Spor Akademisi, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu yetiştirmeye ve Düzce’ye madalyalar kazandırmaya devam ediyor. Birçok branşta profesyonel sporculara çatı olan Spor Akademisi, 11-12 Yaş Türkiye Bölge Müsabakası Yarı Finalleri’ne katılarak dereceye giren Nefin Olur ve Ece Neva Şenovalı’nın Türkiye Yüzme Federasyonu 11 Yaş Kategorisi Finalleri’nde yarışacağını duyurdu. Balıkesir’de düzenlenen bölge müsabakaları yarı finalinde 170 sporcuyu geride bırakan Nefin Olur hem final biletini aldı hem de Düzce’de bir ilki gerçekleştirerek spor camiasını gururlandırdı. Türkiye Finalleri’nde genç sporcularımıza başarılar diliyor, Antrenörlerimize emekleri için kurumumuz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.