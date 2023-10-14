Samsun’da vatandaşlar tarafından, İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlar protesto edildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami önünde "Soykırıma Hayır. Filistin’e Destek, Siyonizm’e Lanet" başlıklı basın açıklaması düzenlendi. Sendika üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan açıklamada, Filistin’e destek verildi, İsrail’e tepki gösterildi. Katılımcılar adına Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız tarafından okunan açıklamada, "Kirli bir propaganda çarkı altında yaşıyoruz. Kitlesel ölümleri gerçekleştirenler suçsuz, kendini savunanlar suçlu. Kimse başını kuma gömmesin. Bir ekran görüntüsüne kapılıp, kendini kurtaracağını da zannetmesin. Sırtını emperyalistlere dayamış bir terör örgütü aralıksız 75-80 yıldır katliam yapıyor Filistin topraklarında. Bu gerçekten kaçabilir miyiz? Katil belli iken kimse güce yaslanıp maktulü taşlamasın. Bu köhne dünya yıkılır. Ancak adaletle yoğrulmuş insanlık ayakta kalır. Bizim tarafımız belli: Biz postallarıyla adaleti ezenlerin değil. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Biz, Filistin’in haklı davasının yanındayız. Çünkü biz, insanız. Ve insanlık, adaleti tutup kaldıracak. Zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz: İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. İsrail -kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi- elbette yerle yeksan olacak. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail’i destekleyen emperyalizm. Yaşasın adalet. Yaşasın insanlık. Yaşasın özgür Filistin" ifadelerine yer verildi.

Filistin’e destek eylemi dua ile son buldu.