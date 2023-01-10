Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen 1’i eski öğretmen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen 1’i eski öğretmen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock uygulaması kullanıcısı oldukları ileri sürülen meslekten ihraç edilen öğretmen A. K. ile meslekten ihraç edilen polisin eşi S.A. adlı kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.