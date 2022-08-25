Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST için en ince ayrıntıları planladıklarını söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun’da keyifli bir yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlarımızın bu özel festivali en konforlu ve keyifli şekilde yaşaması adına tüm birimlerimizle süreci yöneteceğiz” dedi.

Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST için en ince ayrıntıları planladıklarını söyleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun’da keyifli bir yoğunluk yaşanacak. Vatandaşlarımızın bu özel festivali en konforlu ve keyifli şekilde yaşaması adına tüm birimlerimizle süreci yöneteceğiz” dedi.

Dünyanın en büyük ‘Havacılık, Uzay ve Teknoloji’ festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanan Samsun’da yoğun katılıma yönelik önlemler alınmaya devam ediyor. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz’e ilişkin genel değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirildi. TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve ekibi, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Türk Telekom, YEDAŞ, SAMGAZ, SASKİ yönetici ve temsilcilerinin katılım sağladığı geniş kapsamlı toplantıda trafik, asayiş ve diğer tedbirler ile ilgili tüm detaylar değerlendirildi.

Festival dolayısıyla yüzbinlerce ziyaretçi ve yarışmacının Samsun’da bulunacağını ve tüm hazırlıkların plan ve program içerisinde yürütüldüğünü belirten Vali Zülkif Dağlı, “Otellerimizin doluluk oranlarından anlaşılacağı üzere TEKNOFEST Karadeniz için Samsun’da keyifli bir yoğunluk yaşanacak. Hali hazırda devam eden yoğun ilgiye yönelik en ince ayrıntıları planlıyor ve çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu özel festivali en konforlu ve keyifli şekilde yaşaması adına tüm birimlerimizle süreci yöneteceğiz” diye konuştu.

24 saat görev başındayız

TEKNOFEST Karadeniz dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından Samsun’a karayolu ve havayolundan çok sayıda katılımcının geleceğini açıklayan Vali Dağlı, “Dünya standartlarında bir festival atmosferinin gerçekleştirilmesi için trafik, asayiş ve tüm tedbirlere yönelik konuları titizlikle değerlendiriyoruz. İl merkezimizde, ilçelerimizde ve festival alanına ulaşım için ana arterlerde herhangi bir aksama yaşanmaması adına emniyet, güvenlik ve tüm paydaş kurumlarımızla en ince ayrıntıya kadar alınan önlemleri bir plan dahilinde uygulamaya koyacağız. Samsun Valiliği olarak; hizmetin daima en iyisine layık olan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat boyunca tüm birimlerimizle görev başında olacağız. TEKNOFEST Karadeniz süresi boyunca vatandaşlarımızın karşılaşacakları her türlü trafik, asayiş ve diğer ihtiyaçlarına yönelik aksiyon planımızı hazırladık. Vatandaşlarımızın böylesine özel bir festivali Milli Mücadele Şehri Samsun’un atmosferiyle ve özellikle Zafer Bayramı’nda yaşamalarını bilhassa tavsiye ediyorum. Organizasyonuyla, yarışmacılarıyla, ziyaretçileri ve misafirleri ile kusursuz bir festivale ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.