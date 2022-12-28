Samsun’da evlerinde silah ele geçen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun’da evlerinde silah ele geçen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda iki şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 4 adet kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet 6136 SKM çerçevesine giren bıçak, 1 adet muşta, çok sayıda silah tamir malzemesi, çok sayıda tüfek parçası, çok sayıda kuru sıkı ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.