Samsun’un Havza ilçesinde iki katlı bir evin çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 25 Mayıs Mahallesi Meslek Lisesi Sokak’ta Havva Gül’ün yaşadığı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine hızla Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonrasında soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yalnız yaşayan Havva Gül’ün, yangın anında Merzifon’da kızının yanında olduğu öğrenildi. Çıkış nedeni henüz netlik kazanmayan yangınla ilgili incelemeler sürüyor.