Samsun’da bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Samsun’da bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Ovabaşı Mahallesi’ndeki yalnız yaşayan 75 yaşındaki Safiye Karalı’nın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan Safiye Karalı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ovabaşı Muhtarı Aydın Demir, "Vatandaşlar evden duman çıktığını görünce yangın mahalline koşmuşlar. Durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişler. Olayı duyunca biz de yangın yerine geldik. Yalnız yaşayan Safiye teyze hayatını kaybetmiş. Üzgünüz" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.