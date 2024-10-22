Samsun’da iki gündür etkili olan sağanak, kuraklıkla boğuşan akarsuları coşturdu. Özellikle yaz ayında kuruyarak akmayan Kürtün Çayı, etkili olan yağışlar sonrası eski haline döndü.

Son günlerde yağmurlu havanın etkisi altında olan Samsun’da, yağan yağmurlar özellikle merkezdeki Kürtün Çayı’nın debisini yükseltti. Samsun’a metrekareye 18 Ekim’de 31,6 kilo, 19 Ekim’de 21,4 kilo, 20 Ekim’de 12,3 kilo, 21 Ekim’de 68,1 kilo, 22 Ekim’de ise 71,8 kilo yağmur düştü. Etkili olan yağmur, ekli alanlara ve akarsulara yaradı.

Yazın kurumuştu

Yazın etkili olan kavurucu sıcaklar ve kuraklık, Samsun merkezden denize dökülen önemli akarsulardan biri olan Kürtün Çayı’nı vurmuştu. Karadeniz ile buluşamayan akarsu, kurumuştu. Kürtün Çayı’nın 22 Ağustos’ta çekilmiş kuraklık fotoğrafı ile 22 Ekim’de çekilen fotoğrafı, aradaki farkı ortaya koyuyor.