SAMSUN (İHA) – Samsun’da 26 okulun yapımına devam edilirken, 33 yeni okulun yapımına da kısa süre sonra başlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Samsun’da bu yatırım döneminde 63 adet okul yapım işi, 3 adet de derslik dışı yapım işi var. Okul yapım işlerinden 30 adedi anaokulu binası (200 derslik), 10 adedi OSB anaokulu binası (62 derslik), 6 adedi özel eğitim anaokulu binası (60 derslik), 6 adedi ilkokul binası (112 derslik), 9 adedi ortaokul binası (172 derslik), 1 adedi Anadolu lisesi (24 derslik), 1 adedi fen lisesi (24 derslik), 2 adedi mesleki/teknik Anadolu lisesi (40 derslik) ve 1 adedi de özel eğitim kampüsü (24 derslik) yapım işi olarak dikkat çekiyor.

Toplam 66 adet (718 derslik) okul yapım işinden 7 adet okulun yapımı tamamlandı. 26 okulun yapımına devam ediliyor. 3 okulun ihalesi yapıldı ve değerlendirme aşamasında. 19 okul yapım işi ve 1 özel eğitim kampüsünün ihale hazırlıkları devam ediyor. 10 OSB anaokulu yapım işi bakanlık onayı bekliyor. Derslik dışı yapım işlerinden 1 adet 100 kişilik pansiyon yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet spor salonu yapım işi ihale hazırlıkları devam ediyor ve 1 adet atölye yapım işi ihale hazırlıkları da devam ediyor.

Onarım talep eden 376 okuldan 269’u onarıldı

Bu yıl toplam 376 onarım talep etti. Onarım talep eden 24 anaokulundan 20’si, 218 temel eğitim merkezinden 131’i, 14 imam hatip ortaokulundan 14’ü, 17 köy yaşam merkezinden 6’sı, 86 orta öğretimden (10 bin okul projesi) 86’sı, 12 özel eğitim ve rehberlik merkezinden 6’sı ile yaygın eğitimden de (hayat boyu öğrenme) 6’sı onarıldı. Onarım talep eden 376 onarım istediğinden 269’u tamamlandı. Onarımlara şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 82,2 milyon TL ödenek gönderildi.

Öte yandan Samsun’da bu yatırım döneminde tamamlanan ve tamamlanacak bina yatırım işlerinin toplam maliyeti 1 milyar 698 milyon 209 bin TL olarak belirtildi.