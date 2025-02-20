SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, bugün saat 12.00 itibari ile yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun’da bazı ilçe ve okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti. Vali Orhan Tavlı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden gelen sarı kodlu uyarının ardından kent genelinde bugün saat 12.00 itibari ile cuma da dahil il genelinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Vali Tavlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden 20 Şubat tarih ve saat 12.00 itibariyle gelen sarı kodlu uyarıya göre; ilimizde devam eden kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an Kurslarında eğitim-öğretime 20 Şubat Perşembe (12.00’den itibaren) ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır" dedi.