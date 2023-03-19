Samsun’da Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’nde sunulan özel dijital gösteri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’ni her yıl binlerce kişi ziyaret ederken, öğrenciler için ise özel etkinlikler düzenleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Müzede Bir Gün’ isimli projesi çerçevesinde öğrenciler merkezi ziyaret ederek burada 1071 Malazgirt Zaferi’yle Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasından Kurtuluş Savaşı’yla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden sürecin anlatıldığı özel dijital gösteriyi izliyor. Çocuklara milli birlik ve beraberlik ruhunu aşılayıp gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen çalışma çerçevesinde merkezi, 2022 yılında 378 okuldan 19 bin 748 öğrenci ziyaret etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle merkezi ziyaret eden öğrenci sayısında artış yaşandı. Video gösterisini izleyen öğrenciler daha sonra Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüksel ile bir araya gelip sohbet etti. Yaşadıkları farklı deneyim sonrasında çocuklar, duygularını not kağıtlarına yazıp oluşturulan özel köşeye bıraktı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi sorumlusu Arzu Kaplan, merkezi 2022 yılında toplam 27 bin 499 kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek “Merkezimize ilgili 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle oldukça yoğun. Son bir haftadır gelen öğrencilerimizin sayısında bir artış var. Çocuklarımız burada panoramik alanda, dev ekranlara yansıtılıp 360 derecelik bir alanda animasyon düzenlemesi ile hazırlanan, Türklerin Anadolu’ya girişlerinden İstanbul’un fethine, milli mücadelenin başlatılmasından Türkiye Cumhuriyeti’ne giden sürecin anlatıldığı dijital gösteriyi izliyor. Çocuklarımız vatanımızın ne zor şartlarda kazanıldığını bir kez daha görmüş ve anlamış oluyorlar” dedi.

Çocuklara milli birlik ve beraberlik ruhunun aşılanması, Türkiye’nin kuruluşuna giden süreçte verilen büyük mücadelenin anlatılması için yapılan çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu milli ruhun çocuklara aşılanması için atılan her adıma büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz de bu noktada Samsun Dijital Gösterim Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz dijital gösteri ile hem şehitlerimizi anıyor, hem de toplumda var olan o milli ruhu güçlendirip gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Ziyaret eden çocuklarımızda bu konu ile ilgili farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.