Samsun’da, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde 270 bin öğrenci ders başı yapacak. 270 bin öğrenciye ayrıca bu sene 1 milyon 398 bin yardımcı kaynak kitap dağıtılacak.

Samsun’da, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminde 270 bin öğrenci ders başı yapacak. 270 bin öğrenciye ayrıca bu sene 1 milyon 398 bin yardımcı kaynak kitap dağıtılacak.

2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okul zili 12 Eylül günü çalacak. Samsun’da ise son hazırlıkları tamamlanan bin 252 okul öğrencilere kapılarını açacak. Bu okullarda ise 25 bin öğretmen ve personel görev alacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen 2 milyon 248 bin ücretsiz ders kitabın yanında ayrıca 1 milyon 398 bin yardımcı kaynak kitapta öğrencilere dağıtılacak.

“Samsun’da başarıyı kalıcı hale getirmek çabalıyoruz”

Yeni dönemde herkese başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim-öğretim dönemine başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz; çocuklarımızın yetenek ve ilgilerinin dâhilinde onları zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimlerine öncülük edip millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımızdan aldığımız güçle Samsun’da başarıyı kalıcı hale getirmek, her zaman her yerde ve her şartta daha iyiye ulaşmak, bilimsel ve teknik gelişmeleri özümseyip bunları eğitime uygulamak için çabalıyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımızı, zamana ve geleceğe yön veren, değerlerine sahip çıkan ve bu ülkenin ihtiyacı olan nesiller olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.