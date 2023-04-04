Samsun’da depremzedeler yararına düzenlenen “En Dolu Yaşamak Mümkün” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Her 10 kadından birinde görülen, çok yaygın ve sıkıntılı bir hastalık olmasına rağmen teşhisi ve tedavisi oldukça geciken endometriozis (çikolata kisti) hastalığı için her yıl tüm dünyada farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bu yıl da Samsun’da farkındalığı daha da artırmak amacıyla hem güldürüp hem düşündüren, geçmişten geleceğe kadına ve problemlerine ışık tutan "En Dolu Yaşamak Mümkün" oyunu, Hayal Atölyesi Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi.

Tiyatroyu bu hastalıktan yıllardır muzdarip olan birçok kadın da izledi. Tiyatro oyunu hakkında izleyicilerin bazılarının “Dertlerimize tercüman olup, geçmişimize ve geleceğimize ışık tuttunuz” şeklinde olumlu yorumlarda bulunduğu gözlemlenirken, oyun büyük beğeni topladı.

Endometriozis ve Adenomyozis Derneği adına Samsun’da endometriozis farkındalık aktivitelerini düzenleyen Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Seher Sarı Kayalarlı, her yıl olduğu gibi endometriozis farkındalık çalışmalarında bu yıl da önderlik ettiklerini dile getirdi. Opr. Dr. Kayalarlı, En Dolu Yaşamak Mümkün sloganı ile aktivitelerinin ülkenin diğer şehirlerinde de devam ettiğini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin de izlediği tiyatro oyununun geliri, depremzedelere bağışlandı.