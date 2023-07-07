Samsun’da TEM polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü dün adliyeye sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorguları tamamlanan 5 DEAŞ şüphelisi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 DEAŞ şüphelisi yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.