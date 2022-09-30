Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda açık kimlik ve ikamet adresleri tespit edilen yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün sabah İlkadım ilçesi ile Atakum ilçesindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ şüphelilerinin üzerlerinde ve ikametlerinden çıkan dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Dün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Y.Y.N.N., T.N.M.M. ve A.M.L. de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 DEAŞ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.