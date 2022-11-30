Samsun’da darp edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da darp edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 8 Eylül akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranın önünde darp edilen Orhan Arslan (67) yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altında bulunan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan, Orhan Arslan’ı darp ettikleri iddia edilen O.G. (40) ile E.Ö.’nün (46) olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındıkları ve sevk edildikleri mahkemece O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö.’nün ise mahkemece elektronik kelepçe katılarak ev hapsine karar verildiği öğrenildi.