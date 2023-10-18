Samsun’da dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik açılan İlkadım Kreş ve Kültür Evi’nin 5’incisi Kadıköy Mahallesi’nde hizmete girdi.

İlkadım Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocuklarına hizmet sağlamak amacıyla açılan kreşlerin 5.’si Kadıköy Mahallesi’nde hizmete alındı. Kreşlerde maddi durumu olmayan ailelerin çocukları ücretsiz şekilde eğitim alabilecekler. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 4-6 yaş grubundaki çocukların kişiliklerinin oluşmasında kreşlerin önemli olduğuna değinerek, diğer mahallelerde de kreş ve kültür evi açmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Kreşler 4-6 yaş gruplarındaki çocukların kişiliklerinin oturmasında önem arz ediyor”

Çocuklar için kreşlerin büyük bir önem arz ettiğini dile getiren Başkan Demirtaş, “Kreş açma meselesi; 4-6 yaş grubundaki çocukların kişilik kazanmasında kreşler büyük önem arz ediyor. Ben de kenar mahallede bir ailede büyüdüm. Yine bu kenar mahalle dediğimiz yerlerde kreş açarak buradaki çocukların kişilik ve kimlik kazanmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dar gelirli ailelerin imkanları sınırlı oluyor. Kreş için bütçe ayırma imkanları olmuyor. Açtığımız kreşlerde dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim verirken, annelerine ya da velilerine de aynı ortamda meslek kursları veriyoruz. Çocuklar bir taraftar ders öğrenirken, kültür evinde de velileri kişisel becerilerini geliştiriyor. Kreşleri diğer mahallelerimizde de açmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye tarafından şu ana kadar 5 kreş hizmete alınırken, yapımı tamamlanan diğer 3 kreşin de 15 gün arayla hizmete gireceği belirtildi.