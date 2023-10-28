Samsun’un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında ATAFOD iş birliğinde gerçekleştirdiği etkinliklerle 100. yılın coşkusu sanatla anlatıldı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, etkinlikler hakkında, “Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden geçiyoruz. Pek çok millete nasip olmamış bir günü kutlayacağız. İlkeleriyle, duruşuyla ve yol haritasıyla müthiş bir Cumhuriyet. Türkiye için 100. yıl çok özel. Onun için sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumu görevi gören oda başkanlarıyla büyük bir iş birliği içinde yaklaşık bir, bir buçuk aya yayılan Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliklerini kutluyoruz. Tüm maharetlerimizi ve Cumhuriyetin eserlerini sergiliyoruz. Bu sergi, Cumhuriyet çocuklarının değerlerini ve eserlerini gösteriyor. Onu hissettirmeye, anlatmaya ve kamuoyuna yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergi ile ilgili duygularını paylaşan fotoğraf sanatçıları, son derece anlamlı bir etkinlikte yer almanın gururunu taşıdıklarını belirttiler. Kuş fotoğrafçılığı yapan Yasemin Boyacı, “Cumhuriyet’in 100. yılında yapılan bu sergi, bizi çok mutlu etti. Sanatseverlerin ilgisi de çok güzel. Mutluyuz ve keyifliyiz” derken Ufuk Seferoğlu, “Cumhuriyetimizin değerlerini korumak ve yaşatabilmek ve duygularımızı insanlara fotoğraf olarak sunma amacı güden bir sergi. Bu da bizim için büyük bir fırsat. Ne mutlu bize ki duygularımızı fotoğraf olarak fotoğrafseverlerin izlemine sunduk” diye konuştu. Fotoğraf sanatçısı Murat Saraç, ”Sergimizde yer alan fotoğraflar; yüzüncü yıla yakışır şekilde ortaya konmuş. Umarım 2. 3. 4. ve 5. yüzyılları da yaşarız.” şeklinde konuşurken ATAFOD Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Görsel Sanatlar Eğitimcisi Hakime Küçük ise, “Cumhuriyet’in bir fazilet, özgürlük ve insanca yaşamak olduğunu ve öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün insanlarımızın bunu hak ettiğini; daha mutlu, huzurlu ve sevgi dolu aydınlık yarınların bizleri beklediğine inanıyorum. Yüzüncü yılın çok büyük coşkusu için sergimizi açtık" ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi ile ATAFOD iş birliğinde yapılan bir diğer etkinlik de Prof. Dr. Osman Ürper’in sunumuyla düzenlenen konferans oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün simge haline gelmiş fotoğrafların hikayelerini ve çeşitli anekdotlarının anlatıldığı sunumunda Prof. Dr. Ürper, “Benim için çok anlamlı bir etkinlik. 30 yıllık kariyerimde birçok etkinlik yaptım ama bu akşam en özellerden birisi. Cumhuriyet denince aklımıza ilk meşalenin yakıldığı şehir Samsun geliyor. Burada olmak benim için onur verici. Bugün fotoğraflarla Atamızı anacağız. Böyle önemli bir günde bizi bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’ye ve ATOFOD’a teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.