Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümünde coşkulu bir tören düzenlendi. Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümünde coşkulu bir tören düzenlendi. Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Dağlı konuşmasında, "600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği ’muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün de 2023, 2053 ve 2071 vizyonu hedefine odaklanarak, yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamalıyız. Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu aziz millet ülkemizi, Türkiye’nin geleceğini, Ay-Yıldızlı Bayrağı namertlere çiğnetmeyecek. Bu yüce Türk Milleti bin yıl önce Malazgirt’te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını bizlere açmışsa, Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve 15 Temmuz’da da aynı mücadeleyi yaptı. Tüm halkımız bilmektedir ki, bunlar dün ASALA, bugün FETÖ, PKK ve DAEŞ olarak karşımıza dikilmektedir. Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır" diye konuştu.

"Kendimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz"

Konuşmasında gençlere seslenen Vali Dağlı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya 1 yılımız kaldı. Öncelikle birlik ve beraberliğimizi üst düzeye çıkartacağız. Kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Birbirimize daha çok sevgi ve hoşgörüyle yaklaşacağız. Böylesine şanlı bir tarihe, köklü bir geçmişe, kadim bir medeniyete sahip olan bu necip millete layık olacak şekilde kendimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hakkaniyet, adalet, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri kendimize prensip edinmeliyiz. 2023 hedeflerini gerçekleştirme hedefinde Samsun’umuzun katkısını en üst düzeye çıkarmak için azami gayret göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Gösteriler yapıldı

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından lise öğrencileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril şiir okudu. Okunan şiirlerin ardından halk oyunu ve Kafkas oyunu gösterileri yapıldı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, Samsun protokolüne ve vatandaşlara mini bir konser verdi. Tören, bandonun çaldığı marşla geçit töreniyle son buldu.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.