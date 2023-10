Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bugüne kadar merkez ve Çarşamba ilçesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesislerinde 276 milyon kilowatt saat elektrik üretti. 126 milyon metreküp gazın da atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümünü sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Çevreci bir belediye olarak 2030 yılında tüm kurumsal tüketimlerimizi karşılayarak ‘karbon nötr’ kurumlar arasında yer almayı hedefliyor, gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehirde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında önemli bir mesafe kat ediyor. Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için çevreye duyarlı yatırımlara ağırlık verirken, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak projeler üretiyor. Büyükşehir Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesisleri ile atık yönetimini düzenli bir şekilde sağlarken bir yandan da çöpten enerji üretiyor.

Aylık 23 bin hanenin elektrik tüketimini karşılayacak kadar enerji üretiliyor

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde metan gazından elektrik üretimi yapılırken, aylık 23 bin hanenin elektrik tüketim ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi gerçekleştiriliyor. 2019 yılından bu yana Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Merkez Avdan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ile Çarşamba Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yaklaşık 276 milyon kilowatt saat elektrik üretilerek, 126 milyon metreküp gazın atmosfere karışmadan enerjiye dönüşümü sağlandı. Depolama sahası içerisindeki ’Çamur Kurutma Tesisi’nde de yılda 32 bin ton çamur bertaraf edilerek, 3 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer bir yakıt tasarrufu sağlanıyor. Tesis ile ayrıca yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engelleniyor. Tesiste günde yaklaşık 90 ton arıtma çamuru bertaraf ediliyor.

"Çocuklarımızın emaneti olarak görüyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olarak her geçen yıl daha da tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Demir, "Çevreyi çocuklarımızın emaneti olarak görüyor ve bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için canla başla çalışıyoruz. Yapılan her projede atılan her adımda doğanın korunması hassasiyetindeyiz. Geleceğe daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Enerji, sağlık ve ulaşım gibi en önemli ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımı hayati önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulamak adına projeler üretiyor, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Çevreci bir belediye olarak 2030 yılında tüm kurumsal tüketimlerimizi karşılayarak ‘karbon nötr’ kurumlar arasında yer almayı hedefliyor, gelecek nesillerimize tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" diye konuştu.