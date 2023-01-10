Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen ’Çok Yıllık Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Asarcık, Ladik ve Tekkeköy ilçelerinde 100 dekar alanda ‘Çok Yıllık Yem Bitkileri Örnek Ekim Tarlaları’ kuracak. Bu proje kapsamında 12 çiftçiye 560 kg tohum karışımı verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen ’Çok Yıllık Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Asarcık, Ladik ve Tekkeköy ilçelerinde 100 dekar alanda ‘Çok Yıllık Yem Bitkileri Örnek Ekim Tarlaları’ kuracak. Bu proje kapsamında 12 çiftçiye 560 kg tohum karışımı verildi.

Tarımsal ürün çeşitliliği, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için projeler ve hizmetleri hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarım üreticisine desteğini arttırarak sürdürüyor. İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için de yeni bir proje başlattı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce ortaklaşa yürütülen ’Çok Yıllık Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Asarcık, Ladik ve Tekkeköy ilçelerinde 100 dekar alanda Çok Yıllık Yem Bitkileri Örnek Ekim Tarlaları kurulacak. Büyükşehir Belediyesi ekimde kullanılacak 560 kg tohum karışımını projeden yararlanacak 12 çiftçiye teslim etti. Baklagil - Buğdaygil tohumlarının karıştırıldığı karışımda kamışsı yumak, domuz ayrığı, kılçıksız brom, korunga, yonca ve tek yıllık çim tohumları yer aldı.

Samsun’da hayvancılığın gelişmesi amacıyla her yıl yem bitkisi tohum desteği verdiklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hayvancılıkla uğraşan bütün çiftçilerimize örnek bir çalışma olacağı inancı içerisindeyiz. Özellikle süt ve et sektörünün temel bileşeni olan yem konusunda ciddi yatırımlara destek verdik. Yeni dönemde de bu çerçevede hareket edeceğiz. Ancak bu projenin önemi hem çok yıllık olması hem de küresel iklim değişikliği sürecinde kuraklığa dayanıklı yerli ve milli çeşitlerimizin tanıtımına yönelik bir çalışma olmasıdır. Verdiğimiz desteklerle ilçelerdeki tarım potansiyelini ayağa kaldırmak istiyoruz. Yapacağımız çok iş var. Çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.