Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçeyi kapsayan çocuk şenliklerinin ikinci etabı, Vezirköprü ilçesinde gerçekleşti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliği ile ilçelerde düzenlenen İlçe Çocuk Şenlikleri’nin ilk etabı Ayvacık, Yakakent, Bafra, Ladik, Alaçam ve Asarcık’ta gerçekleştirilmişti. İlçelerde düzenlenen çocuk şenliğinin ikinci etabı Vezirköprü’de yapıldı. 17 ilçenin tamamında çeşitli programlarla minik kalplerle buluşmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocuk şenlikleri ile çeşitli atölyelerden geleneksel oyunlara birçok etkinlikleri çocuklarla buluşturuyor. Şenliklerin ikinci etabı, 16 Ekim tarihinde Vezirköprü ilçesinde başladı. Düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken yüz boyamadan geleneksel oyunlara birçok etkinlikle buluşma fırsatı yakaladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikler aracılığıyla çocukların sosyalleşmelerini, eğlenceli vakit geçirmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Ailelerin de katılım göstereceği bu organizasyon, hem çocuklar hem de ebeveynler için keyifli bir gün vadediyor.

Çocuk şenliğinin bir sonraki durakları ise 17 Ekim tarihinde Kavak, 23 Ekim tarihinde ise Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilecek. Saat 10.00-18.00 arasında yapılacak şenlikte çocuklar, kurulan atölyelerde hem öğrenecek hem eğlenecek.