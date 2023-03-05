Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde 3 yıl önce ‘Samsunspor’ temalı olarak kurulan çocuk oyun grubu, yapılan bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden hizmete sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesinde 3 yıl önce ‘Samsunspor’ temalı olarak kurulan çocuk oyun grubu, yapılan bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde park ve yeşil alanlarda kurulan ve zaman içerisinde eskiyerek tahrip olan çocuk oyun gruplarını yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniliyor. Yapılan bakım ve onarım çalışması ile çocukların sağlığı için risk oluşturabilecek durumlar da ortadan kaldırılıyor. 3 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla ‘Samsunspor’ temalı olarak Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki parka kurulan çocuk oyun grubunda çalışma yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın talimatıyla ilgili firma tarafından oyun grubu sökülerek fabrikaya götürüldü. Özel kumlama sistemiyle yeniden boyanarak tamirat ve bakımı yapılıp, tekrar eski yerine montajı gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “Zaman içerisinde oyun gruplarında paslanma ve korozyona bağlı tahribatlar, bağlantı noktalarında çatlamalar, kırıklar, zincirlerinin bağlantı noktalarındaki bilyelerde hasarlar, korkulukların cephelerinde kırıklar olabiliyor. Bu nedenle özellikle oyun gruplarının demir aksamında meydana gelen sorunların giderilmesi için devamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bakım ve onarımı yapılarak daha güvenli halde yeniden hizmete sunduğumuz çocuk oyun parklarımızda tüm çocuklarımızın güzel ve keyifli vakit geçirmesini diliyorum” dedi.