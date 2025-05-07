Samsun Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazar günü düzenleyeceği Çocuk Maratonu Festivali ve Aydilge konseri ile vatandaşlara hem müzik hem spor dolu unutulmaz bir gün yaşatacak.

Etkinlikler sabah saatlerinde Batı Park’ta başlayacak. "Koş Şampiyon Koş" sloganıyla organize edilen Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali, 1-14 yaş arası çocukları çeşitli mesafelerde bir araya getirecek. 1-5 yaş grubu çocuklar aileleriyle birlikte 200 metre koşarken, 6-9 yaş grubu 300 metre, 10-14 yaş grubu ise 400 metre koşacak. Etkinlikte ayrıca engelli çocuklar için özel bir parkur da yer alacak. Maratona katılmak isteyenler için başvurular 9 Mayıs Cuma gününe kadar belediyenin internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Günün en dikkat çeken etkinliği ise saat 19.00’da başlayacak olan Aydilge konseri olacak. Batı Park Etkinlik Alanı’nda sahneye çıkacak olan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını Samsunlular için seslendirecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu özel etkinlikle hem Anneler Günü’ne renk katmayı hem de çocuklara spor bilinci kazandırmayı hedefliyor.