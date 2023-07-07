Samsun’da bir kişinin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde 3 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 1 çocuk babası Burak Kasap (30) kafasından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kasap, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.K.’yi (28) gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.