Samsun’da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde 3 gün önce sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan 1 çocuk babası Burak Kasap (30) kafasından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kasap, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan kaçtı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili E.K ’yi (28) gözaltına aldı. Poliste işlemleri tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.