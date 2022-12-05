Samsun’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili yargılanan 3 kişiye 27 yıl ile 30 yıl arasında ceza verildi.

Samsun’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili yargılanan 3 kişiye 27 yıl ile 30 yıl arasında ceza verildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesindeki bir emlakçı dükkanı önünde 16 Kasım 2021 gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında eski bir husumetten dolayı çıkan kavgada silahlı saldırıya uğrayan ve sağ koltuk altından yaralanan Mustafa Uzun (43) olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, kurşunlara hedef olan Emrah B. (35) sol karın bölgesinin iki yerinden ağır yaralanırken, Murat Z. (33) ise sol kolunun dirseğinden ve sol ayağının bileğinden yaralandı.

Olaydan sonra tutuklanan Soner K.(23) ile tutuksuz yargılanan Murat Z., Sedat B., Emrah B. ve Hasan B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanık Soner K. toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan Murat Z. ile Sedat B. ise toplam 27’şer yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmalarına karar verildi. Emrah B. 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Hasan B. ise beraat etti.