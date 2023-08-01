Samsun’da devlet tarafından 50 çiftçiye ’yediveren’ adı verilen 750 bin adet ’albion’ cinsi çilek fidesi dağıtıldı.

Samsun’da 472 dekar alanda 921 ton çilek üretiliyor. Mevcut üretim, yoğun talebi karşılamıyor. Bu doğrultuda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) arasında imzalanan protokole istinaden, Samsun Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi bünyesinde İlkadım Ahullu Mahallesi’nde üreticilere çilek fidesi ve damla sulama ekipmanı temini sağlandı. Ayrıca bugün yapılan törenle de üreticilere çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 50 üreticide üretici başına 3 dekar alanda olmak üzere toplam 150 dekar alanda uygulamaya koyduğumuz proje ile 1 milyon 276 bin TL tutarında frigo çilek fidesi alımı gerçekleştirilmiş olup, 15 ilçemizden 50 üreticimize 750 bin adet yediveren diye tabir edilen albion çeşidi çilek fidesi teslimi gerçekleştirildi” dedi.

Geçmiş desteklerden bahsettikten sonra DOKAP ile imzalanan protokole istinaden yürütülen Samsun Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamındaki desteklere de değinen Sağlam, “15 ilçeden 50 üreticimize 150 da alan için 6 bin 750 kg malç naylonu, 5 bin metre 63’lük boru, 240 bin metre 16’lık damlama borusu, 50 adet 5 tonluk tank, 5 biner adet 16’lık kurtağzı vana, 16’lık konik conta, 16’lık kurtağzı körtapa, 16’lık kurtağzı nipel, 50 adet 16’lık delme aparatı, 50 adet 63 mm kaplin vana, 50 adet 63 mm kaplin körtapa 838 bin 560 TL tutarında damla sulama sistemi, 410 bin 595,75 TL tutarında malç naylonu da yine geçtiğimiz aylarda teslim edilmiştir” diye konuştu.