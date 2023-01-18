Samsun’da çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu amacıyla hazırlanan proje ile sütün kalitesi arttırılacak.

Samsun’da çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu amacıyla hazırlanan proje ile sütün kalitesi arttırılacak.

Çiğ sütün uygun koşullarda toplanması için altyapı kurulumu amacıyla hazırlanan proje kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 19 Mayıs ilçesinde bulunan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde 19 Mayıs Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Ömer Baykut, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ile 19 Mayıs İlçe Müdür Vekili Tülay Yalçın Müdür Sağlam’a bilgi verdi.

Proje hakkında bilgi veren İbrahim Sağlam, “Çiğ Sütün Uygun Koşullarda Toplanması İçin Altyapı Kurulumu Projesi ile ilimizde çiğ sütün uygun koşullarda toplanarak kalite değerinin arttırılması ve bu konuda marka değer oluşturularak üretimin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan süt toplama merkezi ve analiz laboratuvarı ile; üreticilerin ellerindeki sütü, hijyenik koşullarda soğutarak depolarda bir araya getirmek, pazarlık yapma gücü kazanarak en iyi fiyata ve en sağlıklı koşullarda tüketiciye sunmak hedeflenmektedir. Yine bu kapsamda elde edilecek analiz sonuçlarının değerlendirilmesiyle çiftlik ve ineklerde sütün kalitesinin arttırılmasına yönelik genetik, besleme, bakım ve çevresel tedbirlerin alınmasını sağlamak ile aynı zamanda Samsun İli Tarımsal Üretim Eylem Planında süt sığırcılığı ile ilgili hedeflere katkı sağlamak amaçlanmıştır” dedi.

Üreticilerin ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlandığını ifade eden Müdür Sağlam, “Bakanlığımızın, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulan makine, teçhizat alımlarının Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapılması için toplam 1 milyon 278 bin TL ödenek kullanılarak bu proje gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda müdürlüğümüz tarafından, Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin ihtiyaç duydukları makine ve teçhizatların sağlanması suretiyle, ilimizde çiğ sütün uygun koşullarda toplanarak kalite değerinin arttırılması ve bu konuda marka değer oluşturularak üretimin teşviki sağlanmıştır” diye konuştu.

Projenin uygulama yeri olarak Bafra ve Vezirköprü olarak belirlendiğini de dile getiren Sağlam, şunları söyledi:

“Vezirköprü’de süt toplama merkezi ve yine 19 Mayıs’ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kiralanan Buzağı Ağız Sütü Üretim Merkezi bünyesinde süt analiz laboratuvarı kurulmuştur. Bu merkezde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kullanımı için toplamda 2 adet 6 bin litrelik süt soğutma ve depolama tankı, 5 adet 2 bin litrelik araç üstü süt nakil tankı, 3 adet süt ölçeği (20 lt), 10 adet taşıma güğümü (50 lt) sağlanmış. Süt analiz laboratuvarı kurulumu için 30 koli numune alma kabı (100 ml), 2 adet antibiyotik test cihazı, 14 adet antibiyotik test kiti (kutu), 3 adet ph metre, 2 adet refraktometre, 2 adet süt analiz cihazı, 7 adet süt çektirme ünitesi, 5 adet santrifüj pompası (20 tonluk), 1 adet termosifon (100 lt) alımı gerçekleştirilmiştir. Projemizin, ilimizin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini ve başlangıç olacağını düşünüyorum.”