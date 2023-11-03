Samsun’da İl Jandarma Komutanlığınca ekim ayı içerisinde yapılan çalışmada aranan 592 şahıs yakalanırken, çok sayıda narkotik madde de ele geçirildi.

Halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 592 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 22 kayıp şahıs bulundu. Bu çalışma sonucunda 37 adet tabanca, 18 adet av tüfeği, bin 458 adet mühimmat ele geçirildi. 117 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi. Bu olaylarda 135 şahıs yakalandı, 62 bin 240 adet makaron, 29 bin 521 gram kubar esrar, 2 bin 759 kök kenevir bitkisi, 797 adet sentetik uyuşturucu hap, 392 gram metamfetamin, 105 paket kaçak sigara, 22 kg kaçak tütün, 18 gram kenevir tohumu, 13 adet elektronik sigara likidi, 7 litre alkollü içki, 5 adet elektronik sigara, 3 gram kokain ele geçirildi.

Terörle Mücadele ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü çalışmaları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şahıs yakalandı, 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 olaya müdahale edildi. 17 müşteki-mağdur ve 15 şüpheli tespit edildi. 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 5 faili meçhul olay şüphelisinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 8, uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirmek suçundan 7, genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 1, hakaret suçundan 7 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

344 araç trafik men edildi, 29 sürücü belgesine el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli trafik jandarması timlerince, 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde, 29 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 344 araç trafikten men edildi. 2 bin 73 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 3 milyon 797 bin 364 TL cezai işlem uygulandı. 946 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan, 138 araç sürücüsü/yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 102 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 105 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 29 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 753 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.