Samsun’da uygulamaya konulan yeni fiyat tarifesi ile birlikte çayın ücreti kahvehanelerde 15 TL, çay ocaklarında ise 12,5 TL oldu.

Samsun Kahveciler Büfeciler Gazinocular ve Müzisyenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mustafa Kara, yeni uygulanacak tarifeyi esnafa duyurdu. Tarife ile birlikte Samsun il merkezi ve ilçelerdeki kahvehanelerde küçük çay 15 TL, büyük çay 17,5 TL, lezzo, limonlu, tarçın, kuşburnu ve kakao 12,5 TL, salep ile 3’ü-2’si bir arada ile 22,5 TL’den kahve de 25 TL’den satışa sunulacak.

İl merkezi ve ilçelerdeki çay ocaklarında da küçük çay 12,5 TL, büyük çay 15 TL, lezzo, limonlu, tarçın, kuşburnu ile kakao 10 TL, salep ile 3’ü-2’si bir arada 20 TL ve kahve de 25 TL’den satılmaya başlanacak.

Tarife hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Kara, "2025 yılı tarife fiyatlarımız güncellendi. Esnafımız ve vatandaşımız için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni tarifeyle birlikte esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Bu tarifelere tüm esnafımızın uyması kanuni zorunluluktur. Tarifesi olmayan esnaf, odadan tarifeyi temin edebilirler" dedi.