Samsun’da 3 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Çatı ve burada bulunan eşyalar küle döndü.

Samsun’da 3 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Çatı ve burada bulunan eşyalar küle döndü.

Yangın, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kılıçarslan Sokak’taki 3 katli bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman ve Perihan Eyüpoğlu çifti evlerinde otururken bir anda çatıda patlama sesi duydu. Panikle dışarı çıkan çift, çatılarının yandığını görünce itfaiye ekipleri haber verdi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede yayıldı. Simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın mahalline gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Evlerinin çatı katının yandığını anbean izleyen Perihan Eyüpoğlu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yangın sonucu can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatı ve buradaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.