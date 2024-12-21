Samsun’da seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri tramvay yoluna daldı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde 3 şeritli yolun en sağ şeridinde seyir halinde olan 55 MA 2128 plakalı otomobili kullanan yabancı uyruklu 47 yaşındaki Marvan Hıkmat A., orta şeride geçmek isterken 19 SU 770 plakalı Fatih Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden yabancı uyruklu sürücü tramvay hattına daldı. Kazanın fark edilmesi üzerine tramvay seferleri çift yönlü durduruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hafif yaralanan yabancı uyruklu sürücü ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobilin tramvay yoluna dalması sonucu bir süre tramvay seferleri aksadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen çekicinin otomobili kaldırmasıyla tramvay ulaşıma açıldı.

Samsun’da dün meydana gelen benzer bir kazada da çarpışan otomobillerden biri tramvay hattına uçmuş, yürekleri ağza getirmişti. Samsun’da dün ve bugün benzer kazaların yaşanması dikkat çekti.