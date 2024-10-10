SAMSUN (İHA) – Samsun Turizm ve İş Adamları Derneği (SAMTİAD) tarafından düzenlenen Samsun Büyük Turizm Buluşması’nda il genelinde turizm alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi, yeni fikir ve projeler konuşuldu.

Samsun Büyük Turizm Buluşması, SAMTİAD yeni yönetim kurulu ve üyeleriyle Samsun’da kültür ve turizm faaliyetlerinde görev alan daire müdürleri, turizm dernekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kamu görevlileri, belediye başkanları ve turizm reel sektör temsilcilerinin katılımı bir otelde yapıldı. Tanışma, Samsun’da turizm alanında yapılan çalışmaları değerlendirme, yeni fikir ve projeleri konuşmak için düzenlenen toplantıda Samsun’un turizm pastasından aldığı payı arttırmak için hedefler ortaya koyuldu.

“Samsun turizmini hak ettiği yere çıkaracağız”

Toplantıda konuşan SAMTİAD Başkanı Suat Soydemir, “Güçlü Turizm Güçlü Samsun parolası ile çıktığımız bu yolda, tüm turizm paydaşlarımız ile sadece elimizi değil, gövdemizi de Samsun turizmi için taşın altına koyacak aşk ile çalışan, yorulmaz felsefesi ile hareket edeceğiz. Alışılagelmiş olan, sürekli aynı şeylerin konuşulup hiçbir çözümün üretilmediği, toplanılıp toplanılıp dağılan, turizm sorunlarının çözülmeme algısını, bugünden itibaren yok edecek, elbirliği ve tek ses ile Samsun turizmini hak ettiği yere çıkaracağız. Biz, samsun turizminin gelişmesi tanıtımı turizm master planının hayata geçirilmesi ve TGA’nın turizmin 12 aya yayılması için Samsun’umuzun ilçe belediyelerinin, bürokrasi ve siyaset kurumunun sektör temsilcisi, yatırımcı, işletmeci, yönetici ve çalışanlarının da bu çabaya dahil olmasının zorunluluğunun farkında olarak çabamızı sürdürdük ve gördük ki Samsun turizmi için siyaset, bürokrasi, yatırımcı ve sivil toplum kuruluşları samsun için, Samsun’un turizm, sağlık, ekonomi, gelişmesi tarihi kültürü için bir araya gelmeye hazır. Bu katkı ve katılım bizleri daha da heyecanlandırdı, mutlu etti, azmimizi ve sorumluluğumuzu artırdı. Bundan sonra somut sonuçları olan geniş katılımcı ortak akıl ve pratik uygulamalarla yolumuza devam ederek çabalarımızı sürdürecek, bu birlikteliğin devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya ayrıca İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut, TÜRSAB Orta Karadeniz Başkanlığı, Samsun Sağlık Turizm Derneği, Samsun Turizmciler Derneği, Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği, seyahat acenteleri temsilcileri ve turizm paydaşlarının temsilcileri katıldı.